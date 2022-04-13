Лукашенко: Белоруссию не напрягают расчеты в российских рублях
Белоруссия рассчитывается за энергоносители с Россией в российских рублях, и Минск это устраивает. Об этом в ходе встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что уже давно требовал, чтобы Россия и Белоруссия перешли на расчеты в российских рублях.
«Не нужны нам доллары и евро», - добавил Лукашенко.
Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Александр Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия участвовала в российско-украинских переговорах, чтобы показать свою значимость и внутри страны, и на мировой арене, но его инициативу уже перехватил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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