Лукашенко: Белоруссию не напрягают расчеты в российских рублях

Белоруссия рассчитывается за энергоносители с Россией в российских рублях, и Минск это устраивает. Об этом в ходе встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что уже давно требовал, чтобы Россия и Белоруссия перешли на расчеты в российских рублях.

«Не нужны нам доллары и евро», - добавил Лукашенко.

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Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Александр Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия участвовала в российско-украинских переговорах, чтобы показать свою значимость и внутри страны, и на мировой арене, но его инициативу уже перехватил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РубльРоссияЭнергетикаБелоруссияАлександр Лукашенко
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