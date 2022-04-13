Лукашенко: Белоруссию не напрягают расчеты в российских рублях

Белоруссия рассчитывается за энергоносители с Россией в российских рублях, и Минск это устраивает. Об этом в ходе встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что уже давно требовал, чтобы Россия и Белоруссия перешли на расчеты в российских рублях.

«Не нужны нам доллары и евро», - добавил Лукашенко.