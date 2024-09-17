Лукашенко: Атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны

На торжественном мероприятии ко Дню народного единства он указал, что делать этого не следует.

«Хочу предупредить наших противников... И тех, кто не понимает ещё. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена применять имеющееся на её территории тактическое ядерное оружие, пока оппоненты страны «не наступят на государственную границу», сообщает RT.

