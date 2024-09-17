Лукашенко: Атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны
Атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
На торжественном мероприятии ко Дню народного единства он указал, что делать этого не следует.
«Хочу предупредить наших противников... И тех, кто не понимает ещё. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена применять имеющееся на её территории тактическое ядерное оружие, пока оппоненты страны «не наступят на государственную границу», сообщает RT.
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