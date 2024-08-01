Белый дом: Байден не общался с Путиным по вопросу обмена заключенными

Президент США Джо Байден не контактировал с российским лидером Владимиром Путиным относительно прошедшего в четверг обмена заключенными. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Сам Байден, отвечая на соответствующий вопрос в четверг, заявил, что не считает необходимым обсуждать вопрос обмена заключенными с Путиным.

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Ранее сообщалось, что в рамках обмена Москве были возвращены лица, задержанные по обвинениям в нарушении экспортных ограничений, шпионаже, хакерской деятельности, а также Вадим Красников, который в Германии был приговорен к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В свою очередь, Россия передала западным странам американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также оппозиционных деятелей, осужденных по различным статьям Уголовного кодекса, включая дела о распространении фейков о военных. Среди них — Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (признаны Минюстом иноагентами), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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