Белый дом: Байден не общался с Путиным по вопросу обмена заключенными

Ранее сообщалось, что в рамках обмена Москве были возвращены лица, задержанные по обвинениям в нарушении экспортных ограничений, шпионаже, хакерской деятельности, а также Вадим Красников, который в Германии был приговорен к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В свою очередь, Россия передала западным странам американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также оппозиционных деятелей, осужденных по различным статьям Уголовного кодекса, включая дела о распространении фейков о военных. Среди них — Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (признаны Минюстом иноагентами), передает «Радиоточка НСН».