Лукашенко анонсировал разговор с Си Цзиньпином
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает БЕЛТА.
Как отметил Лукашенко, он провел с китайским лидером «обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда» на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Мы ... обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве», — рассказал президент Белоруссии.
Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина расширять инвестиционное сотрудничество с Минском, напоминает RT.
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