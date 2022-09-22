Лукашенко анонсировал разговор с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Как отметил Лукашенко, он провел с китайским лидером «обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда» на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Мы ... обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве», — рассказал президент Белоруссии.

Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина расширять инвестиционное сотрудничество с Минском, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:БелоруссияКитайСи ЦзиньпинАлександр Лукашенко
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