Лукашенко анонсировал разговор с Си Цзиньпином

Как отметил Лукашенко, он провел с китайским лидером «обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда» на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Мы ... обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве», — рассказал президент Белоруссии.

Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина расширять инвестиционное сотрудничество с Минском, напоминает RT.

