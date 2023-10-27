Лукашенко: американцы «обкакались» на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко связал эскалацию на Ближнем Востоке с неудачей США на Украине. Слова политика приводит БелТА.
По его мнению, Вашингтон потерпел поражение на Украине, поэтому решил «перейти на другое поле».
«На Украине они обкакались, и очень прилично. И выборы, и Украина – не получается», - сказал он.
Белорусский лидер полагает, что США удобнее участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. В таком случае у них нет риска прямого военного столкновения с Россией, объяснил политик.
Ситуацию на Ближнем Востоке Лукашенко назвал «очень опасной». Он не исключил, что эскалация палестино-израильского противостояния может привести к другим конфликтам.
Ранее президент Белоруссии похвалил украинского коллегу Владимира Зеленского за требования военных поставок от Запада, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru