Лукашенко: американцы «обкакались» на Украине

По его мнению, Вашингтон потерпел поражение на Украине, поэтому решил «перейти на другое поле».

«На Украине они обкакались, и очень прилично. И выборы, и Украина – не получается», - сказал он.

Белорусский лидер полагает, что США удобнее участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. В таком случае у них нет риска прямого военного столкновения с Россией, объяснил политик.

Ситуацию на Ближнем Востоке Лукашенко назвал «очень опасной». Он не исключил, что эскалация палестино-израильского противостояния может привести к другим конфликтам.

Ранее президент Белоруссии похвалил украинского коллегу Владимира Зеленского за требования военных поставок от Запада, отмечает «Радиоточка НСН».

