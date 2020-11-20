Лукашенко: Разведки РФ и Белоруссии нашли центры американских спецслужб в Варшаве и Киеве

«Ни одного поляка там нет... Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди», - сказал президент Белоруссии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз не переведёт ни одного евро властям Белоруссии, передает RT. По его словам, все деньги будут передаваться в страну через неправительственные организации.



