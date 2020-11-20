Лукашенко: Разведки РФ и Белоруссии нашли центры американских спецслужб в Варшаве и Киеве
Разведки РФ и Белоруссии выявили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, они действуют против Минска, передает Sputnik Беларусь. Он также добавил, что на это сейчас работают мощнейшие спецслужбы мира.
«Ни одного поляка там нет... Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди», - сказал президент Белоруссии.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз не переведёт ни одного евро властям Белоруссии, передает RT. По его словам, все деньги будут передаваться в страну через неправительственные организации.
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