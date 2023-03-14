В Белом доме заявили, что не возражают против поставок истребителей Украине
В администрации президента США Джо Байдена высказали свою позицию по возможным поставкам истребителей Украине, сообщают СМИ.
Вашингтон не возражает против предоставления украинской армии истребителей «теми или иными странами», заявили в Белом доме.
Отправку машин на Украину ранее допустила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе визита в Киев. Речь идет об американских истребителях-бомбардировщиках McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.
В ближайшие полтора месяца Польша может передать Украине истребители МиГ-29, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает НСН.
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