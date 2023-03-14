В Белом доме заявили, что не возражают против поставок истребителей Украине

В администрации президента США Джо Байдена высказали свою позицию по возможным поставкам истребителей Украине, сообщают СМИ.

Орбан: Запад близок к тому, чтобы обсудить отправку войск на Украину

Вашингтон не возражает против предоставления украинской армии истребителей «теми или иными странами», заявили в Белом доме.

Отправку машин на Украину ранее допустила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе визита в Киев. Речь идет об американских истребителях-бомбардировщиках McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.

В ближайшие полтора месяца Польша может передать Украине истребители МиГ-29, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры