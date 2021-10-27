«Пятеро своих, четверо приемных и инвалиды на опеке»: В ОП рассказали о новом детском омбудсмене
Павел Пожигайло рассказал НСН об опасениях семейного сообщества, а Павел Астахов напутствовал нового омбудсмена «хорошо работать».
Семейное сообщество довольно тем, что новым Уполномоченным по правам ребенка в России назначена сенатор Мария Львова-Белова, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Павел Пожигайло.
Ранее в среду Львова-Белова согласилась с предложением Владимира Путина стать новым детским омбудсменом. Ее предшественница на этом посту Анна Кузнецова после выборов перешла на работу в Госдуму и заняла пост вице-спикера.
«Семейное сообщество довольно. Из всех кандидатур, что назывались, это лучшая и самая оптимальная. Я считаю, что это хороший выбор, очень хорошо. Человек, имеющий пять своих детей, четырех приемных и еще инвалидов, по определению плохим быть не может. Я ее знаю со стороны Анны Кузнецовой и ряда тех, кто работали с ней. Отзывы положительные. Другой вопрос – как справляться? Например, Анна Юрьевна (Кузнецова — прим. НСН) дома не бывала, так что с точки зрения семьи — это «армия». Поэтому дай Бог и ей сил, и понимания в семье, ну а что касается нас, то будем помогать и поддерживать, конечно», — сказал Пожигайло.
При этом он отметил, что поначалу семейное сообщество было очень насторожено кандидатурами на пост детского омбудсмена.
«Честно вам скажу, все наше родительское сообщество было настолько перепугано персонажами, которые назывались, был момент настороженности. Там и Нюта Федермессер, Наталья Агре, Елена Альшанская, называлась и другие кандидатуры, которые вызывали большие опасения и осторожность, потому что в основном это были люди, по каким-то причинам «играющие» в семью, а на самом деле многие из них ювеналы, которые отстаивают то, что Пушкина пропагандировала. Либо сейчас есть еще интересная категория, - это те, кто вдруг неожиданно становятся многодетными за счет приемных детей. Есть подозрение, что это становится сейчас чуть ли не атрибутом карьеры. Конечно, была большая полемика и в соцсетях, и в семейных чатах, но в конце стали называться еще две фигуры — Москвитина, мать четырех детей, и Белова», - рассказал член Общественной палаты.
При этом он подчеркнул, что на посту омбудсмена должен быть человек, реально знающий проблемы детей.
«Здесь важно не копание в каких-то биографиях, а все-таки на посту омбудсмена должен быть человек, который знает детей. Матушка Анна Юрьевна — все-таки она была мамой семерых детишек. А здесь (у Марии Львовой-Беловой — прим. НСН) еще помимо пятерых своих и четырех приемных дети-инвалиды, она хорошо знакома с деятельностью в отношении детишек, у которых есть проблемы по здоровью», — заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны адвокат, бывший детский омбудсмен Павел Астахов сказал НСН, что не знаком Марией Львовой-Беловой, но пожелал ей успешной работы на новом посту.
«Я ее не знаю. Что ее ждет на этом посту? Пусть работает хорошо», — сказал Астахов.
Мария Львова-Белова с 2020 года является членом Совета Федерации от Пензенской области. В Совфеде она отвечала за взаимодействие с детским омбудсменом.
Львова-Белова также является председателем общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест» и руководителем центров для инвалидов «Квартал Луи» и «Дом Вероники». Новый омбудсмен замужем, у нее пятеро своих детей и четверо приемных. Она является опекуном 13 детей, имеющих инвалидность, отмечает «Интерфакс».
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