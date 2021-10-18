СМИ назвали кандидата на должность детского омбудсмена России
Уполномоченным по правам ребенка в России может стать член Общественной палаты Наталья Агре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к аппарату президента источники.
По данным собеседников агентства, Агре рассматривается в качестве основного кандидата на пост детского омбудсмена. При этом «окончательного решения по ней нет».
Как отмечает РБК, уполномоченного по правам ребенка назначат в ближайшее время.
Предыдущий омбудсмен Анна Кузнецова покинула занимаемую с 2016 года должность в связи с переходом в Госдуму, отмечает телеканал «360». Президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от ее обязанностей 1 октября, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Турция допустила закупку российских истребителей Су-35 и Су-57
- Новый антирекорд: в России выявили 34 325 заражений COVID-19 за сутки
- СК возбудил уголовное дело после стрельбы в школе в Пермском крае
- «Тулунский маньяк» получил 24 года колонии
- «Подкол за океан»: Хабиб объяснил шутку про избиение в московском метро
- Песков назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием
- Первую нитку «Северного потока-2» заполнили 177 млн кубометров технического газа
- СМИ назвали кандидата на должность детского омбудсмена России
- Счетная палата: Рост ВВП в 2022–2024 годах может не достичь запланированных 3%
- Курс биткоина превысил $62 тысячи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru