СМИ назвали кандидата на должность детского омбудсмена России

Уполномоченным по правам ребенка в России может стать член Общественной палаты Наталья Агре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к аппарату президента источники.

По данным собеседников агентства, Агре рассматривается в качестве основного кандидата на пост детского омбудсмена. При этом «окончательного решения по ней нет».

Как отмечает РБК, уполномоченного по правам ребенка назначат в ближайшее время.

Предыдущий омбудсмен Анна Кузнецова покинула занимаемую с 2016 года должность в связи с переходом в Госдуму, отмечает телеканал «360». Президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от ее обязанностей 1 октября, напоминает РИА ФАН.

