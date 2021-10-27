Путин назначил нового Уполномоченного по правам ребёнка

В документе, который вступает в силу со дня его подписания, говорится, что Львова-Белова назначена на данный пост сроком на пять лет.

Ранее детским омбудсменом была Анна Кузнецова, которая покинула занимаемую с 2016 года должность в связи с переходом в Госдуму, отмечает телеканал «360».