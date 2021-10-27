Путин назначил нового Уполномоченного по правам ребёнка
Мария Львова-Белова стала новым Уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который вступает в силу со дня его подписания, говорится, что Львова-Белова назначена на данный пост сроком на пять лет.
Ранее детским омбудсменом была Анна Кузнецова, которая покинула занимаемую с 2016 года должность в связи с переходом в Госдуму, отмечает телеканал «360».
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