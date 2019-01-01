Аналитик рассказал о главных киберцелях на случай войны

Интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки подверглись DDoS-атакам хакеров. Это произошло 31 мая и 1 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что хакерские атаки не повлияли на обработку результатов прошедших Единых государственных экзаменов. На данный момент Рособрнадзор уже передал необходимые материалы по попыткам взлома ресурсов ЕГЭ в правоохранительные органы.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН напомнил о практике перевода информации в электронный вид всеми государственными структурами и заявил о потенциальных целях на случай войны.

«Учитывая, что сегодня в России в электронную форму переводится максимум официальной и иной информации, ее защита приобретает особое значение. Гипотетически, в случае войны, электронные коммуникации будут атаковать в первую очередь. Исходя из этого антивирусные программы, защита информации выходят на первый план. Поэтому закон о суверенном интернете – это создание эшелонированной обороны, чтобы систему управления страной взломать было невозможно или крайне затруднительно», - отметил аналитик.