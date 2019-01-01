Аналитик рассказал о главных киберцелях на случай войны
Аналитик Mobile Research group рассказал НСН, кто чаще всего атакует ресурсы власти.
Интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки подверглись DDoS-атакам хакеров. Это произошло 31 мая и 1 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что хакерские атаки не повлияли на обработку результатов прошедших Единых государственных экзаменов. На данный момент Рособрнадзор уже передал необходимые материалы по попыткам взлома ресурсов ЕГЭ в правоохранительные органы.
Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН напомнил о практике перевода информации в электронный вид всеми государственными структурами и заявил о потенциальных целях на случай войны.
«Учитывая, что сегодня в России в электронную форму переводится максимум официальной и иной информации, ее защита приобретает особое значение. Гипотетически, в случае войны, электронные коммуникации будут атаковать в первую очередь. Исходя из этого антивирусные программы, защита информации выходят на первый план. Поэтому закон о суверенном интернете – это создание эшелонированной обороны, чтобы систему управления страной взломать было невозможно или крайне затруднительно», - отметил аналитик.
Эльдар Муртазин отметил, что большинство атак госресурсов совершают непрофессионалы, которые не осознают степень своей ответственности.
«Большая часть атак осуществляется непрофессионалами и не с территории Российской Федерации. Исходя из этого, поймать этих людей крайне затруднительно, но это тоже происходит. Основная проблема студентов, подростков, которые идут на взлом электронных ресурсов госорганов в том, что они были уверены – их не поймают. Более того, они считают себя умнее тех, кто ловит хакеров. Как правило, это не так. Те, кто пытается взломать официальные ресурсы не по заказу, не за деньги, а просто балуется, не верят, что наказание за подобные действия реальны и могут создать серьезные проблемы. Нанесенный ущерб оценивает экспертиза. Если он заметный, можно получить от пяти лет лишения свободы и более», - напомнил эксперт.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН объяснил, почему инсайдеры опаснее хакеров.
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