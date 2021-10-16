Любовница Саакашвили раскрыла подробности его самочувствия в заключении

«Состояние физическое у него плохое, потому что человек голодает уже третью неделю. Он отказывается прекращать голодовку… Тема возвращения гражданина Украины в Украину является очень актуальной, но сейчас многое зависит от грузинской власти. Но это также вопрос, которым активно занимается МИД Украины. В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь», - заявила Ясько в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что его пациент согласилсяна врачебный осмотр и принятие лекарств.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября вернулся в Грузию и был задержан сотрудниками полиции. Ему грозит до трех лет заключения по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и до шести лет по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также он является фигурантом нескольких дел, приговоры по которым еще не вынесены.

