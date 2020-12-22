Любовь Соболь опрашивают сотрудники МВД

Адвокат рассказал, что Соболь находится в ОМВД Новокосино в Москве. По его словам, подробности дела пока что неизвестны, к самой Соболь адвоката не пускают на протяжении часа.

Ранее НСН передавала, что Соболь была задержана возле дома, где якобы зарегистрирован сотрудник ФСБ, с которым разговаривал по телефону блогер и оппозиционер Алексей Навальный. "Расследование" Навального в ФСБ назвали провокацией.

