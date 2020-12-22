Любовь Соболь опрашивают сотрудники МВД
Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь находится в МВД, полицейские опрашивают ее в рамках заведенного ранее уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Соболь Владимира Воронина.
Адвокат рассказал, что Соболь находится в ОМВД Новокосино в Москве. По его словам, подробности дела пока что неизвестны, к самой Соболь адвоката не пускают на протяжении часа.
Ранее НСН передавала, что Соболь была задержана возле дома, где якобы зарегистрирован сотрудник ФСБ, с которым разговаривал по телефону блогер и оппозиционер Алексей Навальный. "Расследование" Навального в ФСБ назвали провокацией.
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