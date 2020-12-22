Любовь Соболь опрашивают сотрудники МВД

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь находится в МВД, полицейские опрашивают ее в рамках заведенного ранее уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Соболь Владимира Воронина.

«Главные слова не произнесены». Пранкер Лексус подтвердил пранк Навального

Адвокат рассказал, что Соболь находится в ОМВД Новокосино в Москве. По его словам, подробности дела пока что неизвестны, к самой Соболь адвоката не пускают на протяжении часа.

Ранее НСН передавала, что Соболь была задержана возле дома, где якобы зарегистрирован сотрудник ФСБ, с которым разговаривал по телефону блогер и оппозиционер Алексей Навальный. "Расследование" Навального в ФСБ назвали провокацией.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ЗадержаниеФСБАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры