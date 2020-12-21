Соболь задержали у дома возможного отравителя Навального

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь была задержана у дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, возможного исполнителя операции по отравлению оппозиционера Алексея Навального. Сотрудница ФБК вела прямую трансляцию в своём Twitter.

По словам Соболь, она намеревалась прийти к Кудрявцеву и на камеру задать ряд вопросов, касающихся отравления Навального. Однако выезд автомобилю юриста заблокировала полицейская машина.

На вопрос об основании задержания один из правоохранителей ответил «для составления протокола». Позже сотрудницу ФБК вывели из автозака, а трансляция была приостановлена.

Ранее стало известно, что Навальный позвонил Кудрявцеву, представившись помощником секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. По словам оппозиционера, в ходе разговора он узнал о причинах провала операции с отравлением. Кроме того, Навальный утверждает, что сотрудник ФСБ косвенно подтвердил участие в покушении на политика.

Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа. Политику стало плохо во время перелёта. Омские медики диагностировали Навальному нарушение обмена веществ. Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite, а немецкие специалисты заявили об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Германия так и не предоставила России никаких доказательств возможного отравления, несмотря на запросы российского МИД.

Позже оппозиционер выпустил материал, в котором назвал имена людей, которые могут быть причастны к его отравлению. Навальный утверждает, что с 2017 года одни и те же люди стали летать теми же рейсами, что и он. Оппозиционер считает, что они могут быть связаны с ФСБ и разработчиками «Новичка».

