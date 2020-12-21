«Главные слова не произнесены». Пранкер Лексус подтвердил пранк Навального

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) в эфире НСН рассказал, насколько можно доверять информации Навального о его удачном "пранке" сотрудника ФСБ.



«То, что он позвонил действующему сотруднику ФСБ - это сложно оспорить, это я подтверждаю. Но, слова, которые Навальный пытался вытащить из собеседника, так и не были произнесены. В этом разговоре ничего не сказано о том, что Навального пытались убить. Вообще, у меня сложилось впечатление, что этот разговор был как будто бы специально запланирован», - рассказал НСН пранкер.

При этом, Алексей Столяров подтвердил, что современные технологии позволяют легко подменить свой номер чужим и позвонить собеседнику от чьего-то имени:



«Мы часто это делали и до сих пор этим ресурсом пользуемся. Позвонить с чужого номера довольно просто. Вопрос, какую задачу он преследовал? Я более чем уверен, что номера телефонов сотрудников ФСБ Навальному предоставила ЦРУ», - считает известный пранкер.

Ранее на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что за Навальный легализует оперативную информацию американских спецслужб, и что за ним присматривают сотрудники ФСБ, так как он с этими спецслужбами связан.

