«Главные слова не произнесены». Пранкер Лексус подтвердил пранк Навального
Профессиональный пранкер оценил в эфире НСН пранк от российского оппозиционного блогера.
Оппозиционный блогер Алексей Навальный утверждает, что позвонил сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, представившись помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Для звонка Навальный якобы использовал приложение, позволяющее менять номер. Блогер утверждает, что в разговоре он узнал причины "провала операции по собственному убийству" и, что Кудрявцев якобы косвенно подтвердил свое участие в покушении на него.
Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) в эфире НСН рассказал, насколько можно доверять информации Навального о его удачном "пранке" сотрудника ФСБ.
«То, что он позвонил действующему сотруднику ФСБ - это сложно оспорить, это я подтверждаю. Но, слова, которые Навальный пытался вытащить из собеседника, так и не были произнесены. В этом разговоре ничего не сказано о том, что Навального пытались убить. Вообще, у меня сложилось впечатление, что этот разговор был как будто бы специально запланирован», - рассказал НСН пранкер.
При этом, Алексей Столяров подтвердил, что современные технологии позволяют легко подменить свой номер чужим и позвонить собеседнику от чьего-то имени:
«Мы часто это делали и до сих пор этим ресурсом пользуемся. Позвонить с чужого номера довольно просто. Вопрос, какую задачу он преследовал? Я более чем уверен, что номера телефонов сотрудников ФСБ Навальному предоставила ЦРУ», - считает известный пранкер.
Ранее на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что за Навальный легализует оперативную информацию американских спецслужб, и что за ним присматривают сотрудники ФСБ, так как он с этими спецслужбами связан.
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