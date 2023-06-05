«Как Путин в 1999 году». Пригожин начал политическую кампанию

Ранее Пригожин упрекнул командующего объединенной группировкой войск — начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу в потере части населенного пункта Берховка (ДНР) и бегстве российских войск. Он также призвал Шойгу и Герасимова приехать на фронт и «поднять с пистолетами армию». Чадаев заявил НСН, что Пригожин таким образом ведет довольно профессиональную публичную политическую кампанию.

«Он каждый день насыщает эфир каким-то новым инфоповодом: то встретился с Прилепиным, то съездит в Екатеринбург, то в очередной раз в чем-нибудь обвинит Минобороны, то поцапается с кадыровцами. Пригожин все время присутствует в специфическом образе человека, который находясь внутри элиты, единственный, кто переживает за простых людей, а не за свои шкурные интересы и не за деньги. Такой вот “наш человек” в мире антинародных тварей. Кстати, такой же образ был у Путина в 1999 году», — обратил внимание Чадаев.

Собеседник НСН пояснил, каких целей добивается основатель ЧВК «Вагнер».

«Эта политическая кампания рассчитана на достижение понятных показателей узнаваемости, доверия, влияния и так далее, превращение в полноценную политическую фигуру. Поэтому любая критика Пригожина тоже работает на него: если его критикует достаточно крупная фигура, основатель ЧВК “Вагнер” ввязывается в конфликт и тем самым привлекает внимание. Если же нет, он в любом случае увеличивает свою упоминаемость, поскольку при ведении политической кампании любой пиар, кроме некролога, на руку. Здесь совершенно очевидны признаки политтехнологически срежиссированной долгоиграющей системной истории. Во-первых, Пригожин — человек с ружьем, у него примерно 50 тысяч бойцов, то есть пять дивизий. Во-вторых, он не встроен в систему, его нельзя ниоткуда уволить», — подытожил политолог.

Ранее Пригожин заявил о готовности лично забрать российских военнопленных и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

