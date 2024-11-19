Лондон ввел санкции против министров образования Крыма и Запорожской области

В частности, Лондон ввёл санкции против министра образования и науки Запорожской области Елены Шапуровой, а также против министра образования, науки и молодёжи Крыма Валентины Лаврик.

По мнению британских властей, чиновницы участвуют в якобы осуществляемой властями России «программе насильственной депортации и перевоспитания украинских детей».

Ранее власти Великобритании внёсли в «чёрный» список главу РХБЗ Игоря Кириллова, обвинив его в якобы распространении дезинформации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

