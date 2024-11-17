Лидеры G7 заявили о приверженности нанесению ущерба Москве через санкции
17 ноября 202404:34
Лидеры стран G7 заявили о приверженности «нанесению ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие меры», говорится в совместном заявлении лидеров государств-членов организации.
Ранее стало известно, что США просят G7 рассмотреть введение санкций на палладий и титан из РФ. Предложение прозвучало на встрече заместителей министров финансов «Большой семерки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru