Лондон усомнился в возможности применения ядерного оружия Москвой

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выразил сомнение, что Россия применит ядерное оружие против Украины. Об этом сообщило издание The Evening Standard.

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Политик обратил внимание на нерациональные действия российской стороны в ходе конфликта. По мнению министра, Владимиру Путину «дали ясно понять, что допустимо, а что — нет».

Кроме того, Уоллес подчеркнул, что Киеву оказывают помощь самые разные страны, порой не афишируя это. Он предположил, что российские власти были бы неприятно удивлены, узнав о том, кто помогает Лондону поставлять оружие и деньги украинской стороне.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что применение ядерного оружия изменило бы природу конфликта вокруг Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияЯдерное ОружиеВеликобритания
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