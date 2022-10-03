Лондон усомнился в возможности применения ядерного оружия Москвой
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выразил сомнение, что Россия применит ядерное оружие против Украины. Об этом сообщило издание The Evening Standard.
Политик обратил внимание на нерациональные действия российской стороны в ходе конфликта. По мнению министра, Владимиру Путину «дали ясно понять, что допустимо, а что — нет».
Кроме того, Уоллес подчеркнул, что Киеву оказывают помощь самые разные страны, порой не афишируя это. Он предположил, что российские власти были бы неприятно удивлены, узнав о том, кто помогает Лондону поставлять оружие и деньги украинской стороне.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что применение ядерного оружия изменило бы природу конфликта вокруг Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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