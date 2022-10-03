Лондон усомнился в возможности применения ядерного оружия Москвой

Политик обратил внимание на нерациональные действия российской стороны в ходе конфликта. По мнению министра, Владимиру Путину «дали ясно понять, что допустимо, а что — нет».

Кроме того, Уоллес подчеркнул, что Киеву оказывают помощь самые разные страны, порой не афишируя это. Он предположил, что российские власти были бы неприятно удивлены, узнав о том, кто помогает Лондону поставлять оружие и деньги украинской стороне.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что применение ядерного оружия изменило бы природу конфликта вокруг Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

