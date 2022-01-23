Лондон угрожает Москве санкциями в случае введения «марионеточного» режима на Украине

По словам Рааба, Великобритания будет стоять «плечом к плечу» с Украиной. Он отметил, что Кремль ожидают «очень серьезные последствия», если он решит вторгнуться на Украину или установить там «марионеточный режим».

Заместитель британского премьера уточнил, что «крайне маловероятно», чтобы Великобритания отправила свои войска на Украину, если Россия начтет «вторжение», пишет Газета.ru.

Ранее российский МИД ответил на заявления британских коллег встречным обвинением. Российские дипломаты заявили, что дезинформация Великобритании о якобы планах России привести к власти в Киеве пророссийские силы способствует эскалации напряженности вокруг Украины.

