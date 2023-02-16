Российские паспорта получили более 130 тысяч жителей Запорожской области

Он отметил, что этот процесс было решено ускорить, открыв на территории области ещё четыре миграционных отделения, а также увеличить штатную численность сотрудников.

Балицкий добавил, что кроме того, будут созданы три выездные бригады, которые будут заниматься приёмом необходимых документов для получения паспорта, в настоящее время решается вопрос обеспечения их спецтранспортом.

«Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта... Планируется, что к осени документы получит максимальное количество граждан», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает упрощенную процедуру получения гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей, сообщает журнал «Профиль».

