Российские паспорта получили более 130 тысяч жителей Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём telegram-канале заявил, что запрос от жителей региона на получение паспортов РФ «существенно превышает возможности миграционной службы».
Он отметил, что этот процесс было решено ускорить, открыв на территории области ещё четыре миграционных отделения, а также увеличить штатную численность сотрудников.
Балицкий добавил, что кроме того, будут созданы три выездные бригады, которые будут заниматься приёмом необходимых документов для получения паспорта, в настоящее время решается вопрос обеспечения их спецтранспортом.
«Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта... Планируется, что к осени документы получит максимальное количество граждан», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает упрощенную процедуру получения гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей, сообщает журнал «Профиль».
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