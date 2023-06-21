«Логики нет»: Захарова назвала абсурдом снос памятника Гагарину в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала демонтаж памятника первому космонавту планеты Юрию Гагарину в Киеве.
«Он теперь, с точки зрения киевского режима, больше не первый космонавт? Или первый не космонавт? Или не Гагарин? Что с ним случилось?» - возмутилась Захарова.
Дипломат отметила, что родившихся на территории Украины советских ученых записывают в украинцы. В пример она привела конструктора Сергея Королева.
«Так если Королев украинец, то за что же они его, во всех смыслах, творение, памятник Гагарину сносят? Это же какой-то абсурд. Надо же какую-то логику иметь. А логики нет», - констатировала представитель МИД.
О демонтаже памятнику Гагарину украинские СМИ сообщили 20 июня. Бюст установили в конце 1960-х годов. Теперь на его месте остался лишь постамент, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru