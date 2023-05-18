В Киеве «дерусифицировали» три станции метро

Депутаты Киевского городского совета решили переименовать три станции метро. Об этом сообщается в Telegram-канале местного парламента.

Памятники Пушкину в Киеве лишили охранного статуса

Речь идет о станциях «Дружба народов», «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды». В Горсовете заявили, что эти названия «связаны с Россией и советским прошлым».

Отмечается, что «Площадь Льва Толстого» будет носить название «Площадь украинских героев», «Проспект Правды» станет «Варшавской», а «Дружба народов» - «Зверинецкой».

В Мостисском районе Львовской области в конце апреля снесли два советских памятника. Уничтожены мемориал советскому солдату и фигура скорбящей женщины, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МетроКиевУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры