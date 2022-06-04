ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими военными

«Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы. Будут привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики, РФ. Думаю, что присоединятся к нам коллеги из Южной Осетии, Абхазии. Надеюсь на это», — рассказала замминистра в беседе с РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что аппарат омбудсмена ведет сбор доказательств преступлений украинских вооруженных формирований, которые будут использованы в военном трибунале. Ао данным властей республики, первое «промежуточное» заседание трибунала может пройти в конце лета.

