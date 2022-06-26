ЛНР: После удара ВСУ «Точкой-У» по Сватово сгорело более 20 грузовиков
После удара ВСУ «Точкой-У» по населенному пункту Сватово в результате пожара сгорели 23 единицы грузовой техники. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.
25 июня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ выпустили в Сватово одну ракету из комплекса «Точка-У».
В результате пожара также было уничтожено перекрытие ангара на площади 120 квадратных метров, повреждено складское помещение на площади 60 квадратных метров и ангар на площади 50 квадратных метров.
Ранее «Известия» сообщили, что 26 июня украинские военные вновь выпустили «Точку–У» на город Сватово в ЛНР.
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