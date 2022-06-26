ЛНР: После удара ВСУ «Точкой-У» по Сватово сгорело более 20 грузовиков

После удара ВСУ «Точкой-У» по населенному пункту Сватово в результате пожара сгорели 23 единицы грузовой техники. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

25 июня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ выпустили в Сватово одну ракету из комплекса «Точка-У».