ЛНР: После удара ВСУ «Точкой-У» по Сватово сгорело более 20 грузовиков

После удара ВСУ «Точкой-У» по населенному пункту Сватово в результате пожара сгорели 23 единицы грузовой техники. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

25 июня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ выпустили в Сватово одну ракету из комплекса «Точка-У».

Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ

В результате пожара также было уничтожено перекрытие ангара на площади 120 квадратных метров, повреждено складское помещение на площади 60 квадратных метров и ангар на площади 50 квадратных метров.

Ранее «Известия» сообщили, что 26 июня украинские военные вновь выпустили «Точку–У» на город Сватово в ЛНР.

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ФОТО: trud-ost.ru
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассВСУПожарЛНР
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