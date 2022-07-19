Борьбу за кресло премьера Великобритании продолжат Сунак, Мордонт и Трасс

По его словам, по итогам голосования в следующий тур вышли экс-глава Минфина Риши Сунак (118 голосов), замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (92) и глава МИД Лиз Трасс (86).

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны, однако он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы британского правительства, сообщает RT.

