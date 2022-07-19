Борьбу за кресло премьера Великобритании продолжат Сунак, Мордонт и Трасс

Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брейди заявил, что экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок выбыла из борьбы за пост главы британского правительства, сообщает РИА Новости.

Имя нового премьера Великобритании станет известно 5 сентября

По его словам, по итогам голосования в следующий тур вышли экс-глава Минфина Риши Сунак (118 голосов), замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (92) и глава МИД Лиз Трасс (86).

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны, однако он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы британского правительства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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