Борьбу за кресло премьера Великобритании продолжат Сунак, Мордонт и Трасс
Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брейди заявил, что экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок выбыла из борьбы за пост главы британского правительства, сообщает РИА Новости.
По его словам, по итогам голосования в следующий тур вышли экс-глава Минфина Риши Сунак (118 голосов), замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (92) и глава МИД Лиз Трасс (86).
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны, однако он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы британского правительства, сообщает RT.
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