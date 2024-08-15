Литва запретила въезд на свою территорию машинам с белорусскими номерами
Правительство Литвы ввело запрет на въезд на территорию республики всех автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии независимо от гражданства водителя и пассажиров, сообщает «Интерфакс».
Запрет вступит в силу с 16 августа 2024 года. Литовская таможня в этой связи уже выпустила предупреждение о том, что все лица, управляющие машинами с белорусскими номерами, автоматически считаются нарушителями литовского законодательства.
«Правонарушители подлежат ответственности, предусматривающий штраф и конфискацию автомобиля», - подчеркнули в таможенной службе Литвы.
Литва в июле этого года уже вводила запрет в отношение зарегистрированных в Белоруссии легковых автомобилей, при этом ограничение не распространялось на машины, не предназначенные для продажи, а также принадлежащие гражданам республики.
Ранее Литва приостановила пропуск транспорта через границу с Белоруссией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru