Литва запретила въезд на свою территорию машинам с белорусскими номерами

Запрет вступит в силу с 16 августа 2024 года. Литовская таможня в этой связи уже выпустила предупреждение о том, что все лица, управляющие машинами с белорусскими номерами, автоматически считаются нарушителями литовского законодательства.

«Правонарушители подлежат ответственности, предусматривающий штраф и конфискацию автомобиля», - подчеркнули в таможенной службе Литвы.

Литва в июле этого года уже вводила запрет в отношение зарегистрированных в Белоруссии легковых автомобилей, при этом ограничение не распространялось на машины, не предназначенные для продажи, а также принадлежащие гражданам республики.

Ранее Литва приостановила пропуск транспорта через границу с Белоруссией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

