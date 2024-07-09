Литва выделит 17,5 млн евро на меры контрмобильности на границе с Россией

Литва намерена выделить €17,5 млн на установку мер контрмобильности в районах, граничащих с Россией и Белоруссией, следует из проекта постановления, зарегистрированного министерством обороны Литвы.

Общая сумма финансирования будет распределена на три года, из которых до €3 млн будут выделены в 2024 году из государственного Фонда обороны. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас отметил, что на меры контрмобильности планируется потратить €600 млн.