Литва выделит 17,5 млн евро на меры контрмобильности на границе с Россией
Литва намерена выделить €17,5 млн на установку мер контрмобильности в районах, граничащих с Россией и Белоруссией, следует из проекта постановления, зарегистрированного министерством обороны Литвы.
Общая сумма финансирования будет распределена на три года, из которых до €3 млн будут выделены в 2024 году из государственного Фонда обороны. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас отметил, что на меры контрмобильности планируется потратить €600 млн.
К ноябрю 2025 года планируется установить резервные заграждения на дорогах республиканского значения, эстакадах и мостах, включая инженерные сооружения для закрепления взрывчатых материалов.
До конца 2027 года армия намерена высадить деревья и восстановить мелиоративные каналы на определенных участках дорог, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru