Литва запретила георгиевскую ленточку и использование символов Z и V

Отмечается, что соответствующие поправки к кодексу административных правонарушений и к закону о собраниях приняли во вторник.

Как заявила одна из инициаторов запрета Моника Ошмянскене, поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности. Так, с нарушителей запрета будет взыскиваться штраф в размере от 300 до 700 евро, с юридических лиц - до 1,2 тысячи евро.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что утвердила одобренный парламентом страны запрет на георгиевскую ленту.

