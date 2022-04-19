Литва запретила георгиевскую ленточку и использование символов Z и V

Сейм (парламент – прим. НСН) Литвы запретил ношение георгиевской ленточки, а также написание в публичном пространстве букв Z и V. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что соответствующие поправки к кодексу административных правонарушений и к закону о собраниях приняли во вторник.

Как заявила одна из инициаторов запрета Моника Ошмянскене, поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности. Так, с нарушителей запрета будет взыскиваться штраф в размере от 300 до 700 евро, с юридических лиц - до 1,2 тысячи евро.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что утвердила одобренный парламентом страны запрет на георгиевскую ленту.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Георгиевская ЛенточкаЛитва
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