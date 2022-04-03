Науседа: Литва полностью отказалась от поставок газа из России

Литва полностью отказалась от поставок газа из России, сообщил в Twitter глава государства Гитанас Науседа.

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«…Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы можем сделать это, то и остальная Европа тоже сможет!», — заявил президент.

Как сообщалось ранее, эмбарго на поставки российских энергоносителей может привести Германию к самому серьезному кризису со времен окончания Второй мировой войны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Транзит ГазаЛитва
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