Науседа: Литва полностью отказалась от поставок газа из России

«…Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы можем сделать это, то и остальная Европа тоже сможет!», — заявил президент.

Как сообщалось ранее, эмбарго на поставки российских энергоносителей может привести Германию к самому серьезному кризису со времен окончания Второй мировой войны.

