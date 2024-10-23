Литва расторгнет соглашение о торговом мореходстве с Россией
Правительство Литвы поддержало предложение расторгнуть с РФ соглашение о торговом мореплавании, сообщает агентство BNS.
Договор был заключен в 1993 году и регулировал вопросы, связанные с морской торговлей, таможенным оформлением грузов, взаимное признание документов двух стран, а также вопросы оказания помощи при аварии с правом высаживаться на берега обеих стран экипажам судов без оформления виз.
В кабмине прибалтийской республики, отметили, что в настоящее время документ утратил актуальность, поскольку сейчас прекращено любое сотрудничество между двумя странами.
Ранее Литва усилила оборону на границе с Россией, установив «зубы дракона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru