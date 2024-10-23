Литва расторгнет соглашение о торговом мореходстве с Россией

Договор был заключен в 1993 году и регулировал вопросы, связанные с морской торговлей, таможенным оформлением грузов, взаимное признание документов двух стран, а также вопросы оказания помощи при аварии с правом высаживаться на берега обеих стран экипажам судов без оформления виз.

В кабмине прибалтийской республики, отметили, что в настоящее время документ утратил актуальность, поскольку сейчас прекращено любое сотрудничество между двумя странами.

Ранее Литва усилила оборону на границе с Россией, установив «зубы дракона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

