Литва расторгнет соглашение о торговом мореходстве с Россией

Правительство Литвы поддержало предложение расторгнуть с РФ соглашение о торговом мореплавании, сообщает агентство BNS.

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Договор был заключен в 1993 году и регулировал вопросы, связанные с морской торговлей, таможенным оформлением грузов, взаимное признание документов двух стран, а также вопросы оказания помощи при аварии с правом высаживаться на берега обеих стран экипажам судов без оформления виз.

В кабмине прибалтийской республики, отметили, что в настоящее время документ утратил актуальность, поскольку сейчас прекращено любое сотрудничество между двумя странами.

Ранее Литва усилила оборону на границе с Россией, установив «зубы дракона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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