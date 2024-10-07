СМИ: Идущее из России судно сочли «мегабомбой»
Грузовое судно под флагом Мальты Ruby с российскими удобрениями на основе нитрата аммония уже несколько недель не может зайти в какой-либо европейский порт, сообщает The New York Times.
Это происходит на фоне того, что судно повреждено и нуждается в ремонте. 22 августа балкер вышел из порта в Кандалакше в Мурманской области. Судно должно было доставить 20 тыс. тонн нитрата аммония в Африку. Однако вскоре после выхода из порта судно село на мель и получило повреждения. Капитан был вынужден курсировать у берегов стран Северной Европы в поисках помощи.
Экс-посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас заявил, что это судно — «плавающая мегабомба», и предупредил о возможном российском саботаже. Судовладельцы указали, что судно придерживается международных правил перевозок и застраховано.
СМИ напомнили, что в 2020 году в порту ливанской столицы Бейрута взорвался груз нитрата аммония, весом в десять раз меньше, чем на Ruby.
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