СМИ: Идущее из России судно сочли «мегабомбой»

Это происходит на фоне того, что судно повреждено и нуждается в ремонте. 22 августа балкер вышел из порта в Кандалакше в Мурманской области. Судно должно было доставить 20 тыс. тонн нитрата аммония в Африку. Однако вскоре после выхода из порта судно село на мель и получило повреждения. Капитан был вынужден курсировать у берегов стран Северной Европы в поисках помощи.

Экс-посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас заявил, что это судно — «плавающая мегабомба», и предупредил о возможном российском саботаже. Судовладельцы указали, что судно придерживается международных правил перевозок и застраховано.

СМИ напомнили, что в 2020 году в порту ливанской столицы Бейрута взорвался груз нитрата аммония, весом в десять раз меньше, чем на Ruby.

