Литва расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссией
Литовское правительство разорвет ряд соглашений с Белоруссией и Россией, касающихся, в частности, торгово-экономических отношений и защиты инвестиций. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на BNS.
Решение по четырем из них будут приняты уже 22 мая, остальные предложения находятся на стадии обсуждений. Кроме того, министерство финансов Литвы намерено прервать действие договора об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых правонарушениях.
По словам министра иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса, Литва не рассчитывает на сотрудничество с Россией, поэтому и расторгает соглашения.
Ранее Литва возобновила закупки зерна из России после полугодового перерыва.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru