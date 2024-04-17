Литва возобновила закупки зерна из России в феврале после полугодового перерыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистической службы.

Литва прекратила регулярный импорт этой продукции в мае прошлого года, последняя поставка состоялась в июле. Позже республика ввезла зерно из РФ в феврале, Литва закупила 12,2 тысячи тонн на 1,95 млн евро.

В то же время импорт зерна нарастила Латвия. В конце зимы страна закупила у России 58,8 тысячи тонн продукции на 10 млн евро. Месяцем ранее Латвия купила 52,6 тысячи тонн зерна стоимостью 8,7 млн евро. При этом в марте Латвия запретила ввоз этой продукции из РФ.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила повысить пошлины на зерно из Белоруссии и России, ожидается, что это предотвратит «дестабилизацию рынка» Европы и лишит Москву доходов от торговли с ЕС. Как отметили в МИД РФ, подобные меры лишь усугубят абсурдную ситуацию на рынке продовольствия, указывает телеканал «360».

