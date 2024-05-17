МИД Литвы выразил протест дипломату РФ из-за объявления местных политиков в розыск
Представителя посольства России вызвали в МИД Литвы, дипломату выразили протест в связи с решением РФ объявить в розыск некоторых литовских политиков. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.
«16 мая Министерство иностранных дел Литвы... вручило дипломатическую ноту с решительным протестом в связи с решением России включить литовских политиков в список разыскиваемых лиц за решения, принятые при исполнении ими... прямых обязанностей», — указали в МИД.
Ведомство назвало действия Москвы противоречащими «общепризнанным нормам международного права» и якобы выражающими «неуважение» к Литве, пишет RT.
Ранее некоторых чиновников Литвы, Латвии, Эстонии, Польши объявили в розыск в РФ, меры связаны с уголовными делами об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия и Индия подпишут соглашение о безвизовых поездках до конца года
- Сырский сообщил об опасности выхода армии России в тыл ВСУ в Харьковской области
- Путин заявил, что реформа в высшем образовании будет мягкой и плавной
- Группа The Hatters выпустила саундтрек к фильму «Майор Гром: Игра»
- МИД Литвы выразил протест дипломату РФ из-за объявления местных политиков в розыск
- Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли два села в Белгородской области
- Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером
- В Минобороны Финляндии не поддержали идею отправки военных на Украину
- В России предложили ввести дорожный знак «Выгул животных»
- Главком ВСУ сообщил, что Украина готовится к обороне в Сумской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru