МИД Литвы выразил протест дипломату РФ из-за объявления местных политиков в розыск

Представителя посольства России вызвали в МИД Литвы, дипломату выразили протест в связи с решением РФ объявить в розыск некоторых литовских политиков. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

«16 мая Министерство иностранных дел Литвы... вручило дипломатическую ноту с решительным протестом в связи с решением России включить литовских политиков в список разыскиваемых лиц за решения, принятые при исполнении ими... прямых обязанностей», — указали в МИД.

Ведомство назвало действия Москвы противоречащими «общепризнанным нормам международного права» и якобы выражающими «неуважение» к Литве, пишет RT.

Ранее некоторых чиновников Литвы, Латвии, Эстонии, Польши объявили в розыск в РФ, меры связаны с уголовными делами об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

