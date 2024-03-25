Литва призвала ЕС взять общий кредит на оборону
Литовские власти поддержали идею взятия на военные нужды общих кредитов от имени ЕС. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Минфина Литвы Гинтаре Скайсте.
Министр финансов страны отметила, что Вильнюс готов обсуждать использование такого инструмента, сравнив этот шаг с совместном приобретением вакцины от коронавируса во время пандемии. Она также призвала Евросоюз предоставить дополнительные полномочия Европейскому инвестиционному банку.
«Это, например, могло бы быть выделение достаточных сумм на финансирование производства продукции двойного назначения», — заявила Скайсте, не уточнив размер кредита и вид продукции.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландбергис заявил, что странам Запада следует прислушаться к предложению французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru