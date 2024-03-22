Литва передала Украине средства борьбы с российскими дронами
Литовское правительство помимо €35 миллионов, выделенных для закупки снарядов для Вооруженных сил Украины в рамках чешской инициативы, передало Киеву ещё и системы борьбы с боевыми дронами, сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.
В литовском военном ведомстве подчеркнули, что Вильнюс продолжит оказывать Киеву непрекращающуюся военную поддержку.
Прибалтийская республика продолжает поставлять Украине различные образцы вооружений, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, антидроновые системы. Кроме того, литовские специалисты ремонтируют военную технику ВСУ.
Ранее Литва передала Украине партию артиллерийских снарядов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru