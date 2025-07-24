Литва заявила о готовности принять больше войск США и НАТО
Литва завершила модернизацию военной инфраструктуры и готова разместить на своей территории дополнительные подразделения вооруженных сил США и других стран НАТО. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас, его заявление опубликовано на официальном сайте армии страны.
По словам генерала, все необходимые условия для приема союзных войск уже созданы. Он подчеркнул, что Литва стремится обеспечить партнерам по НАТО комфортные условия для размещения и выполнения задач.
Вайкшнорас также сообщил, что все рода литовских войск принимают участие в операциях альянса.
В частности, военно-морские силы страны задействованы в миссии Baltic Sentry, направленной на охрану критически важной морской инфраструктуры в регионе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинский дрон ранил женщину при атаке на село в Белгородской области
- Литва заявила о готовности принять больше войск США и НАТО
- США призвали Россию и Украину продолжить прямые переговоры
- Мишустин освободил Михаила Гусмана от поста первого замглавы ТАСС
- Россиянам объяснили, как взыскать ущерб за затопленную во дворе машину
- США выделят четыре миллиона долларов на обучение украинских военных хирургов
- США отозвали делегацию с переговоров по Газе после ответа ХАМАС
- «Заглатывать в три укуса?»: Кардиолог развеял страшилки об инфаркте от мороженого
- Шоколадный торг: Россияне не заметят отсутствия Snickers в «Пятерочке»
- В Архангельской области создали цифровое приложение для адаптации ветеранов СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru