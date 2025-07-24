Литва заявила о готовности принять больше войск США и НАТО

Литва завершила модернизацию военной инфраструктуры и готова разместить на своей территории дополнительные подразделения вооруженных сил США и других стран НАТО. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас, его заявление опубликовано на официальном сайте армии страны.

По словам генерала, все необходимые условия для приема союзных войск уже созданы. Он подчеркнул, что Литва стремится обеспечить партнерам по НАТО комфортные условия для размещения и выполнения задач.