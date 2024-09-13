Литва подписала соглашение о постоянном присутствии в стране бригады ВС ФРГ
Германия и Литва подписали межправительственное соглашение о прибытии в балтийскую республику для постоянной дислокации бригады бундесвера и ее правовом статусе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.
Отмечается, что документ подписали министры обороны Литвы Лауринас Касчюнас и ФРГ Борис Писториус. Согласно данным, после подписания документа нужно будет «согласовать некоторые вопросы секторального характера».
Сообщается, что в соглашении оговариваются права и обязанности бригады, ее личного состава и персонала. Германия получит возможность учреждения в Литве школ, работающих на немецком языке, так как военнослужащие могут прибыть с семьями. Кроме того, можно будет открыть собственные магазины и столовые со специальными ценами.
Ранее сообщалось, что первую после Второй мировой войны постоянную немецкую военную базу за пределами Германии начали возводить на территории Литвы рядом с границей Белоруссии. В настоящее время строители уже приступили к постройке зданий будущих казарм. В них планируется к 2027 году разместить четыре тысячи военных Бундесвера, передает «Радиоточка НСН».
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