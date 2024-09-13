Литва подписала соглашение о постоянном присутствии в стране бригады ВС ФРГ

Германия и Литва подписали межправительственное соглашение о прибытии в балтийскую республику для постоянной дислокации бригады бундесвера и ее правовом статусе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

Отмечается, что документ подписали министры обороны Литвы Лауринас Касчюнас и ФРГ Борис Писториус. Согласно данным, после подписания документа нужно будет «согласовать некоторые вопросы секторального характера».