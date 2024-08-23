Германия начала строительство военной базы в Литве
23 августа 202410:48
Первую после Второй мировой войны постоянную немецкую военную базу за пределами Германии начали возводить на территории Литвы рядом с границей Белоруссии, сообщает Financial Times.
В настоящее время строители уже приступили к постройке зданий будущих казарм. В них планируется к 2027 году разместить 4 тысячи военных Бундесвера.
Ранее стало известно, что ФРГ планирует поставить Украине около 30 танков Leopard 1 и 400 бронемашин MRAP, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru