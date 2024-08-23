Германия начала строительство военной базы в Литве

В настоящее время строители уже приступили к постройке зданий будущих казарм. В них планируется к 2027 году разместить 4 тысячи военных Бундесвера.

Ранее стало известно, что ФРГ планирует поставить Украине около 30 танков Leopard 1 и 400 бронемашин MRAP, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

