Германия начала строительство военной базы в Литве

Первую после Второй мировой войны постоянную немецкую военную базу за пределами Германии начали возводить на территории Литвы рядом с границей Белоруссии, сообщает Financial Times.

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В настоящее время строители уже приступили к постройке зданий будущих казарм. В них планируется к 2027 году разместить 4 тысячи военных Бундесвера.

Ранее стало известно, что ФРГ планирует поставить Украине около 30 танков Leopard 1 и 400 бронемашин MRAP, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЛитваВоенная БазаСтроительствоГермания

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