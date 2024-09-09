СМИ: В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах
Временные меры контроля введены на всех сухопутных границах Германии. Как пишет Bild, это сделано по распоряжению главы МВД страны Нэнси Фезер.
Уточняется, что данная мера необходима для борьбы с нелегальной миграцией, а также террористической опасностью и трансграничной преступностью.
«Чтобы ещё больше ограничить количество людей, въезжающих в страну без визы... приказано ввести временный контроль... уведомление об этом направлено в Еврокомиссию», - говорится в публикации.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что власти республики собираются полностью закрыть границу с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru