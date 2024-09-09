СМИ: В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах

Уточняется, что данная мера необходима для борьбы с нелегальной миграцией, а также террористической опасностью и трансграничной преступностью.

«Чтобы ещё больше ограничить количество людей, въезжающих в страну без визы... приказано ввести временный контроль... уведомление об этом направлено в Еврокомиссию», - говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что власти республики собираются полностью закрыть границу с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

