СМИ: В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах

Временные меры контроля введены на всех сухопутных границах Германии. Как пишет Bild, это сделано по распоряжению главы МВД страны Нэнси Фезер.

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Уточняется, что данная мера необходима для борьбы с нелегальной миграцией, а также террористической опасностью и трансграничной преступностью.

«Чтобы ещё больше ограничить количество людей, въезжающих в страну без визы... приказано ввести временный контроль... уведомление об этом направлено в Еврокомиссию», - говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что власти республики собираются полностью закрыть границу с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:МигрантыВизыГраницаГермания

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