Литва передала Украине очередную партию боеприпасов

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о передаче Украине очередной партии военной помощи, сообщает пресс-служба оборонного ведомства балтийской республики.

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По его словам, в очередной пакет вошли тысячи боеприпасов для противотанковых гранатометов Carl Gustaf и систем дистанционного подрыва RISE-1.

«Мы активно и последовательно поддерживаем Украину, потому что наша поддержка – это также инвестиция в нашу собственную безопасность», - указал Анушаускас.

Ранее Литва отправила Украине партию антидронов, а также ракетные пусковые установки системы ПВО средней дальности NASAMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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