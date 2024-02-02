Литва передала Украине очередную партию боеприпасов
Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о передаче Украине очередной партии военной помощи, сообщает пресс-служба оборонного ведомства балтийской республики.
По его словам, в очередной пакет вошли тысячи боеприпасов для противотанковых гранатометов Carl Gustaf и систем дистанционного подрыва RISE-1.
«Мы активно и последовательно поддерживаем Украину, потому что наша поддержка – это также инвестиция в нашу собственную безопасность», - указал Анушаускас.
Ранее Литва отправила Украине партию антидронов, а также ракетные пусковые установки системы ПВО средней дальности NASAMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru