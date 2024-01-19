Эстония, Латвия и Литва создадут «линию обороны» на границе с Россией
Эстония, Латвия и Литва договорились о создании «линии обороны» на границе с Россией, сообщили в Минобороны Эстонии.
Кроме того, Эстония собирается построить 600 бетонных бункеров на границе с Россией, «чтобы отразить возможную российскую агрессию», передает газета Postimees. Каждый бункер будет размером примерно в 30 квадратных метров и рассчитан на десять человек.
«Он должен выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм», - сказал вице-канцлер Минобороны Эстонии Кайдо Тийтус.
Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что населению следует готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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