Эстония, Латвия и Литва создадут «линию обороны» на границе с Россией

Кроме того, Эстония собирается построить 600 бетонных бункеров на границе с Россией, «чтобы отразить возможную российскую агрессию», передает газета Postimees. Каждый бункер будет размером примерно в 30 квадратных метров и рассчитан на десять человек.



«Он должен выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм», - сказал вице-канцлер Минобороны Эстонии Кайдо Тийтус.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что населению следует готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет, напоминает «Радиоточка НСН».

