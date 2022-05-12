Литва отзовёт посла в России и закроет консульство в Петербурге

Правительство Литвы зарегистрировало проект постановления, согласно которому Эйтвидас Баярунас будет официально отозван с должности посла в России с 1 июня, сообщает «Интерфакс».

МИД: Эстония закрыла свои диппредставительства в Санкт-Петербурге и Пскове

Документ также предусматривает ликвидацию с 7 июня генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге, которое было закрыто по решению российских властей.

Ранее МИД РФ объявил о закрытии консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове и генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге. Глав и других консульских должностных лиц диппредставительств прибалтийских стран объявили персонами нон грата.

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ФОТО: sklad-man.com
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