Литва отзовёт посла в России и закроет консульство в Петербурге
Правительство Литвы зарегистрировало проект постановления, согласно которому Эйтвидас Баярунас будет официально отозван с должности посла в России с 1 июня, сообщает «Интерфакс».
Документ также предусматривает ликвидацию с 7 июня генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге, которое было закрыто по решению российских властей.
Ранее МИД РФ объявил о закрытии консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове и генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге. Глав и других консульских должностных лиц диппредставительств прибалтийских стран объявили персонами нон грата.
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