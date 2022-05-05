МИД: Эстония закрыла свои диппредставительства в Санкт-Петербурге и Пскове

Отмечается, что визовые центры в Санкт-Петербурге и Пскове продолжат принимать документы на визу на прежних условиях.

В министерстве также добавили, что граждане Эстонии могут получить консульские услуги в посольстве в Москве или в загранпредставительстве других государств - членов ЕС в Санкт-Петербурге.

Ранее Россия приняла решение отозвать согласие на работу генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове.