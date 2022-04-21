Россия объявила персонами нон грата всех сотрудников закрываемых консульств стран Прибалтики
Россия закроет консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове и генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Глав и других консульских должностных лиц диппредставительств прибалтийских стран объявили персонами нон грата, не являющихся гражданами РФ консульских служащих и работников административно-технического персонала учреждений — «неприемлемыми».
«Потребовали, чтобы все упомянутые лица покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран», — подчеркнули в МИД.
Такие меры были приняты «в связи с недружественными действиями» по закрытию генконсульств России в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также Канцелярии консульского отдела российского посольства в Эстонии.
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