Литва закроет своё небо для российских авиакомпаний

По его словам, принципиальное решение между министрами транспорта стран Балтии было принято в связи с ситуацией на Украине, соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время.

Ранее министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас заявил, что республика присоединяется к инициативе Польши и закрывает своё небо для российских авиакомпаний. С аналогичным заявлением выступил министр юстиции Латвии Янис Борданс.

