Литва закроет своё небо для российских авиакомпаний

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис. заявил, что страна, вслед за Латвией и Эстонией, закроет своё воздушное пространство для российских самолётов, сообщает РИА Новости.

Россия закрыла своё воздушное пространство для Польши, Чехии и Болгарии

По его словам, принципиальное решение между министрами транспорта стран Балтии было принято в связи с ситуацией на Украине, соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время.

Ранее министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас заявил, что республика присоединяется к инициативе Польши и закрывает своё небо для российских авиакомпаний. С аналогичным заявлением выступил министр юстиции Латвии Янис Борданс.

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Фото: bbc.com
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