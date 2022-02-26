Литва закроет своё небо для российских авиакомпаний
Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис. заявил, что страна, вслед за Латвией и Эстонией, закроет своё воздушное пространство для российских самолётов, сообщает РИА Новости.
По его словам, принципиальное решение между министрами транспорта стран Балтии было принято в связи с ситуацией на Украине, соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время.
Ранее министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас заявил, что республика присоединяется к инициативе Польши и закрывает своё небо для российских авиакомпаний. С аналогичным заявлением выступил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
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