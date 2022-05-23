Литва и Великобритания подписали декларацию об укреплении оборонного сотрудничества

В сообщении говорится, что документ «усилит сотрудничество стран по вопросам обороны», а также «повысит резистентность к угрозам» со стороны России и Китая.

После подписания декларации Трасс заявила, что восхищается Литвой и что углубление отношений Лондона и Вильнюса в сфере обороны и безопасности, позволит создать больше возможностей «для торговли и инвестиций».

«Великобритания и Литва - это две страны, которые верят в свободу и суверенитет и противостоят авторитарным режимам в Европе и по всем мире», - добавила британский министр.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габрюэлюс Ландсбергис заявил о необходимости прекратить транзит российских нефти и газа через Украину.