Литва и Великобритания подписали декларацию об укреплении оборонного сотрудничества
Министры иностранных дел Великобритании и Литвы Лиз Трасс и Габриэлюс Ландсбергис подписали декларацию об укреплении сотрудничества в сфере обороны и безопасности, сообщает пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.
В сообщении говорится, что документ «усилит сотрудничество стран по вопросам обороны», а также «повысит резистентность к угрозам» со стороны России и Китая.
После подписания декларации Трасс заявила, что восхищается Литвой и что углубление отношений Лондона и Вильнюса в сфере обороны и безопасности, позволит создать больше возможностей «для торговли и инвестиций».
«Великобритания и Литва - это две страны, которые верят в свободу и суверенитет и противостоят авторитарным режимам в Европе и по всем мире», - добавила британский министр.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габрюэлюс Ландсбергис заявил о необходимости прекратить транзит российских нефти и газа через Украину.
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