Литва будет добиваться новых санкций против России из-за Донбасса

Литва заявила, что будет добиваться от ЕС дополнительных санкций в отношении России из-за ухудшения ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщил литовский президент Гитанас Науседа во время встречи с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя, передает пресс-служба президента Литвы.

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Министр иностранных дел Испании прибыла в Вильнюс накануне, где у нее запланирован ряд встреч.

«Мы уделяем особое внимание ситуации с безопасностью в регионе. Ухудшение ситуации в России в области прав и свобод человека и усиливающееся агрессивное поведение страны, такое как концентрация войск на границе с Украиной, не являются позитивными, поэтому Литва будет добиваться дополнительных санкций от ЕС, если ситуация не изменится», - заявил Науседу.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в ходе пресс-конференции НСН высказал мнение, что России не обязательно брать Киев, чтобы раз и навсегда исключить вероятность войны с Украиной.

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Фото: bbc.com
ТЕГИ:СанкцииЛитва
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