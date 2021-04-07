Литва будет добиваться новых санкций против России из-за Донбасса
Литва заявила, что будет добиваться от ЕС дополнительных санкций в отношении России из-за ухудшения ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщил литовский президент Гитанас Науседа во время встречи с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя, передает пресс-служба президента Литвы.
Министр иностранных дел Испании прибыла в Вильнюс накануне, где у нее запланирован ряд встреч.
«Мы уделяем особое внимание ситуации с безопасностью в регионе. Ухудшение ситуации в России в области прав и свобод человека и усиливающееся агрессивное поведение страны, такое как концентрация войск на границе с Украиной, не являются позитивными, поэтому Литва будет добиваться дополнительных санкций от ЕС, если ситуация не изменится», - заявил Науседу.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в ходе пресс-конференции НСН высказал мнение, что России не обязательно брать Киев, чтобы раз и навсегда исключить вероятность войны с Украиной.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
- Синоптики пообещали «супервесну» на выходных
- Депутаты Госдумы предложили снизить возраст выхода на пенсию
- Песков прокомментировал ограничения на использование Zoom в России
- В Кремле ответили насчет зарубежных участников парада Победы
- Литва будет добиваться новых санкций против России из-за Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru