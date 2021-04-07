Литва будет добиваться новых санкций против России из-за Донбасса

Министр иностранных дел Испании прибыла в Вильнюс накануне, где у нее запланирован ряд встреч.

«Мы уделяем особое внимание ситуации с безопасностью в регионе. Ухудшение ситуации в России в области прав и свобод человека и усиливающееся агрессивное поведение страны, такое как концентрация войск на границе с Украиной, не являются позитивными, поэтому Литва будет добиваться дополнительных санкций от ЕС, если ситуация не изменится», - заявил Науседу.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в ходе пресс-конференции НСН высказал мнение, что России не обязательно брать Киев, чтобы раз и навсегда исключить вероятность войны с Украиной.

