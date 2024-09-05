В осеннюю сессию в Госдуму могут быть внесены изменения в законодательство об иноагентах
В осеннюю сессию в Госдуму могут быть внесены изменения в законодательство об иноагентах, сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, министр юстиции РФ Константин Чуйченко недавно на заседании коллегии ведомства заявил о том, что законодательство об иноагентах нуждается в донастройке с целью исключения возможности ухода от ответственности для тех, кто находится под иностранным влиянием. Пискарев заявил, что в Госдуме обсудят аналогичные требования в отношении всех видов иноагентов.
«При этом важно подчеркнуть, что и сейчас такие структуры, находящиеся под иностранным влиянием, закон должны соблюдать. Изменение названия от ответственности не освобождает. Может просто уточним формулировки закона, чтобы лазеек для его обхода не было. Правоприменение подсказывает, что необходимость в этом есть», - написал депутат в своем Telegram-канале.
Ранее Пискарев заявлял, что Госдума имеет целый ряд предложений по ограничению деятельности иностранных агентов, напоминает RT.
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